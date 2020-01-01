غدًا.. 11 منقية لون الشعل تتنافس على سيف الملك

المواطن - واس

يتواصل غداً الخميس تنافس أهل الشعل في مسابقة “جمل” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقام في الصياهد، حينما تستعرض 11 منقية على لجنة التحكيم للتنافس على جائزة (50 سيف الملك).

وكانت منافسات الشعل انطلقت اليوم بتنافس 12 منقية على جائزة (30 شلفا ولي العهد)، على أن تختتم منافسات الشعل بعد غدٍ الجمعة بمسابقة الـ(100 بيرق المؤسس) .

وفيما أسماء الملاك المشاركين في فئة الشعل (50 سيف الملك) :

1- محمد خالد بن غضيان السبيعي

2- الكويتي رفاعي علوش ناصر العجمي

3- الكويتي اورنس عناد مكراد العجمي

4- خالد حزام نايف آل حثلين

5- بندر صحن غنيم بن شويه

6- مترك نايف تركي بن حجنه

7- بصيص فهد بصيص العجمي

8- محمد عبيد عيد العتيبي

9- سلطان فهيد الهيلم التمياط

10- الكويتي عبدالعزيز حسين عوض الشلاحي

11- محمد سعد شويشان السبيعي

من جانب آخر تم اليوم الإعلان عن الملاك المتأهلين في فئة (جمل 100 بيرق المؤسس- شعل)، التي ستعرض بعد غدٍ الجمعة، وفيما يلي قائمة الملاك المتأهلين:

– المتأهلين في فئة جمل (100) جائزة بيرق المؤسس (شعل):

1- تركي سعود نايف الحثلين

2- سعد حمدان السنافي السبيعي

3- زيد سعود غالي الغربي

4- صقر مطلق صقر السهلي

5- مطلق صقر عبدلله السهلي

6- أحمد عبدالرحمن بن مياح الرويس

7- عارف عبدالهادي نايض الشمري

8- طاحوس ذيب فلاح العتيبي

9- عمر سعد مشوح المشوح

10- حنس مفرس فارس العتيبي

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