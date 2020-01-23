غرفة الرياض تطرح 155 وظيفة للجنسين

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (155) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:
– شركة العيسى للتبريد والتكييف.
– مؤسسة زيوف للمقاولات.
– شركة أسمنت اليمامة.
– حلويات الدبلوماسي.
– شركة سنابل السلام للصناعات الغذائية.
– شركة العليان للخدمات الغذائية.
– شركة نخبة العود.
وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. حارس أمن.
. منشط مبيعات.
. مشغل غرفة تحكم.
. كهربائي أول.
. موظف طاقم خدمة.
. أخصائي مبيعات.
. منشطة مبيعات.
. موظفة طاقم خدمة.
وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020م؛ وتستمر لمدة 5 أيام.
وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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