غرفة الرياض تعلن عن توفر 439 وظيفة للجنسين
للعمل في القطاع الخاص

غرفة الرياض تعلن عن توفر 439 وظيفة للجنسين

2020/01/16
الساعة 8:14 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت غرفة الرياض عن توفر وظائف شاغرة ( للرجال والنساء ) في القطاع الخاص، وفق التفاصيل التالية :

  • التاريخ: 2020/01/19
  • التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
  • اسم المنشأة: شركة درعة للتجارة
  • الجنس : ذكر

  • المكان: مقر غرفة الرياض

    —————
  • التاريخ: 2020/01/19
  • التوقيت: 9:30 ص إلى 1:30 م
  • اسم المنشأة: أسواق عبدالله العثيم
  • الجنس : ذكر

  • المكان: مقر الشركة

    —————
  • التاريخ: 2020/01/20
  • التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
  • اسم المنشأة: شركة امتياز العربية
  • الجنس : أنثى

  • المكان: مقر غرفة الرياض

    —————
  • التاريخ: 2020/01/20
  • التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
  • اسم المنشأة: شركة سارا
  • الجنس : ذكر

  • المكان: مقر غرفة الرياض

    —————
  • التاريخ: 2020/01/21
  • التوقيت: 10:00ص إلى 2:00م
  • اسم المنشأة: أكاديمية فيلوتي للتدريب
  • الجنس : أنثى

  • المكان: مقر الشركة

    —————
  • التاريخ: 2020/01/21
  • التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
  • اسم المنشأة: شركة أصيل المحدودة
  • الجنس : أنثى

  • المكان: مقر غرفة الرياض

    —————
  • التاريخ: 2020/01/21
  • التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
  • اسم المنشأة: أسواق التميمي
  • الجنس : ذكر

  • المكان: مقر غرفة الرياض

    —————
  • التاريخ: 2020/01/22
  • التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
  • اسم المنشأة: شركة الغانم الدولية للأغذية
  • الجنس : أنثى

  • المكان: مقر غرفة الرياض

    —————
  • التاريخ: 2020/01/22
  • التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
  • اسم المنشأة: شركة أصيل المحدودة
  • الجنس : ذكر

  • المكان: مقر غرفة الرياض

    —————
  • التاريخ: 2020/01/23
  • التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
  • اسم المنشأة: شركة أكسيوم تيلكوم
  • الجنس : ذكر
  • المكان: مقر غرفة الرياض

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).

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