غرفة الرياض تعلن عن توفر 439 وظيفة للجنسين

المواطن - الرياض
أعلنت غرفة الرياض عن توفر وظائف شاغرة ( للرجال والنساء ) في القطاع الخاص، وفق التفاصيل التالية :
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التاريخ: 2020/01/19
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التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
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اسم المنشأة: شركة درعة للتجارة
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الجنس : ذكر
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المكان: مقر غرفة الرياض—————
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التاريخ: 2020/01/19
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التوقيت: 9:30 ص إلى 1:30 م
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اسم المنشأة: أسواق عبدالله العثيم
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الجنس : ذكر
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المكان: مقر الشركة—————
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التاريخ: 2020/01/20
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التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
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اسم المنشأة: شركة امتياز العربية
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الجنس : أنثى
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المكان: مقر غرفة الرياض—————
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التاريخ: 2020/01/20
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التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
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اسم المنشأة: شركة سارا
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الجنس : ذكر
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المكان: مقر غرفة الرياض—————
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التاريخ: 2020/01/21
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التوقيت: 10:00ص إلى 2:00م
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اسم المنشأة: أكاديمية فيلوتي للتدريب
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الجنس : أنثى
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المكان: مقر الشركة—————
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التاريخ: 2020/01/21
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التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
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اسم المنشأة: شركة أصيل المحدودة
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الجنس : أنثى
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المكان: مقر غرفة الرياض—————
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التاريخ: 2020/01/21
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التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
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اسم المنشأة: أسواق التميمي
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الجنس : ذكر
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المكان: مقر غرفة الرياض—————
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التاريخ: 2020/01/22
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التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
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اسم المنشأة: شركة الغانم الدولية للأغذية
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الجنس : أنثى
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المكان: مقر غرفة الرياض—————
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التاريخ: 2020/01/22
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التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
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اسم المنشأة: شركة أصيل المحدودة
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الجنس : ذكر
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المكان: مقر غرفة الرياض—————
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التاريخ: 2020/01/23
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التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
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اسم المنشأة: شركة أكسيوم تيلكوم
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الجنس : ذكر
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المكان: مقر غرفة الرياض
– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).
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