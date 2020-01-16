غرفة الرياض تعلن عن توفر 439 وظيفة للجنسين

الساعة 8:14 مساءً

المواطن - الرياض

أعلنت غرفة الرياض عن توفر وظائف شاغرة ( للرجال والنساء ) في القطاع الخاص، وفق التفاصيل التالية :









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– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).

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