بعدة تخصصات في القطاع الخاص

غرفة الرياض تعلن عن 206 وظائف شاغرة للجنسين

2020/01/31
الساعة 12:44 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت غرفة الرياض عن توفر عدد 206 وظائف شاغرة للجنسين في القطاع الخاص، وفق التفاصيل الموضحة أدناه.

• وأوضحت غرفة الرياض، أن عدد الوظائف المطروحة لهذا الأسبوع 206 للجنسين:

  • التاريخ: 2020/02/03
  • التوقيت: من 10:00 إلى 12:00
  • اسم المنشأة: شركة دكتور كيف القابضة
  • الجنس : ذكر

  • المكان: مقر الشركة

  • التاريخ: 2020/02/03
  • التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
  • اسم المنشأة: شركة المأكولات السريعة (البيك)
  • الجنس : ذكر

  • المكان: غرفة الرياض

  • التاريخ: 2020/02/03
  • التوقيت: من 11:00 إلى 3:00
  • اسم المنشأة: شركة الغذاء اليومي مايسترو بيتزا
  • الجنس : أنثى

  • المكان: مقر الشركة

  • التاريخ: 2020/02/04
  • التوقيت: من 10:00 إلى 1:00
  • اسم المنشأة: شركة تمر العربية التجارية
  • الجنس : ذكر

  • المكان: مقر الشركة

  • التاريخ: 2020/02/05
  • التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
  • اسم المنشأة: نسما للحراسات الأمنية
  • الجنس : أنثى

  • المكان: غرفة الرياض

  • التاريخ: 2020/02/05
  • التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
  • اسم المنشأة: فندق نوبو
  • الجنس : ذكر

  • المكان: غرفة الرياض

  • التاريخ: 2020/02/06
  • التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
  • اسم المنشأة: شركة أسواق التميمي
  • الجنس : ذكر

  • المكان: غرفة الرياض

  • التاريخ: 2020/02/06
  • التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
  • اسم المنشأة: فندق نو بو
  • الجنس : أنثى

  • المكان: غرفة الرياض

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