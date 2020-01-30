غرفة الرياض تعلن عن 206 وظائف شاغرة للجنسين

المواطن - الرياض
أعلنت غرفة الرياض عن توفر عدد 206 وظائف شاغرة للجنسين في القطاع الخاص، وفق التفاصيل الموضحة أدناه.
• وأوضحت غرفة الرياض، أن عدد الوظائف المطروحة لهذا الأسبوع 206 للجنسين:
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التاريخ: 2020/02/03
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التوقيت: من 10:00 إلى 12:00
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اسم المنشأة: شركة دكتور كيف القابضة
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الجنس : ذكر
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التاريخ: 2020/02/03
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التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
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اسم المنشأة: شركة المأكولات السريعة (البيك)
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الجنس : ذكر
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التاريخ: 2020/02/03
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التوقيت: من 11:00 إلى 3:00
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اسم المنشأة: شركة الغذاء اليومي مايسترو بيتزا
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الجنس : أنثى
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التاريخ: 2020/02/04
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التوقيت: من 10:00 إلى 1:00
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اسم المنشأة: شركة تمر العربية التجارية
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الجنس : ذكر
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التاريخ: 2020/02/05
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التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
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اسم المنشأة: نسما للحراسات الأمنية
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الجنس : أنثى
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التاريخ: 2020/02/05
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التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
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اسم المنشأة: فندق نوبو
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الجنس : ذكر
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التاريخ: 2020/02/06
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التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
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اسم المنشأة: شركة أسواق التميمي
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الجنس : ذكر
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التاريخ: 2020/02/06
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التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
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اسم المنشأة: فندق نو بو
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الجنس : أنثى
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