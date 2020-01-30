غرفة الرياض تعلن عن 206 وظائف شاغرة للجنسين

المواطن - الرياض

أعلنت غرفة الرياض عن توفر عدد 206 وظائف شاغرة للجنسين في القطاع الخاص، وفق التفاصيل الموضحة أدناه.

• وأوضحت غرفة الرياض، أن عدد الوظائف المطروحة لهذا الأسبوع 206 للجنسين:

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