غرفة بيشة تعلن عن فرص وظيفية
في مجال إدارة الفنادق

غرفة بيشة تعلن عن فرص وظيفية

2020/01/22
الساعة 10:30 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - بيشة

دعت غرفة بيشة، بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة بالباحة، الشباب للتسجيل في مجموعة من الوظائف في مجال إدارة الفنادق وفق التالي:

  • الشروط:

1- سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة.

3- لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية.

  • المميزات:

1- الحصول على الدبلوم السويسري الدولي.

2- مكافأة شهرية 3000 ريال خلال فترة التدريب.

3- شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

4- ابتعاث خارجي للمتفوقين تأمين طبي.

5- عقد عمل مباشر مع كبرى الشركات السياحية في المملكة.

تاريخ التقديم: الخميس 28/ 5/ 1441هـ.

المكان: مقر الغرفة.

الوقت: الساعة 9:30 صباحًا.

• تفاصيل أكثر من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

 

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