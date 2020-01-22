غرفة بيشة تعلن عن فرص وظيفية

المواطن - بيشة

دعت غرفة بيشة، بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة بالباحة، الشباب للتسجيل في مجموعة من الوظائف في مجال إدارة الفنادق وفق التالي:

الشروط:

1- سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة.

3- لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية.

المميزات:

1- الحصول على الدبلوم السويسري الدولي.

2- مكافأة شهرية 3000 ريال خلال فترة التدريب.

3- شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

4- ابتعاث خارجي للمتفوقين تأمين طبي.

5- عقد عمل مباشر مع كبرى الشركات السياحية في المملكة.

تاريخ التقديم: الخميس 28/ 5/ 1441هـ.

المكان: مقر الغرفة.

الوقت: الساعة 9:30 صباحًا.

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