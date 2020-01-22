غرفة بيشة تعلن عن فرص وظيفية

المواطن - بيشة
دعت غرفة بيشة، بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة بالباحة، الشباب للتسجيل في مجموعة من الوظائف في مجال إدارة الفنادق وفق التالي:
- الشروط:
1- سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة.
3- لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية.
- المميزات:
1- الحصول على الدبلوم السويسري الدولي.
2- مكافأة شهرية 3000 ريال خلال فترة التدريب.
3- شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
4- ابتعاث خارجي للمتفوقين تأمين طبي.
5- عقد عمل مباشر مع كبرى الشركات السياحية في المملكة.
تاريخ التقديم: الخميس 28/ 5/ 1441هـ.
المكان: مقر الغرفة.
الوقت: الساعة 9:30 صباحًا.
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