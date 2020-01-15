غريب والبريكان يقودان السعودية ضد سوريا

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني للأخضر الأولمبي سعد الشهري عن التشكيلة الأساسية لمباراة السعودية ضد سوريا المقرر إقامتها، اليوم الأربعاء.

السعودية ضد سوريا

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة السعودية ضد سوريا كالتالي؛ محمد اليامي، سعود عبدالحميد، حسنا التمبكتي، عبدالباسط هندي، خالد الدبيش، علي الحسن، سامي النجعي، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، سعد السلولي وفراس البريكان.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر في مباراة السعودية ضد سوريا كل من؛ أمين البخاري، صالح الوحيمد، عبدالله حسون، عبدالإله العمري، ناصر العمران، عبدالله الحمدان، أيمن الخليف، عبدالرحمن اليامي، أيمن يحيى، حسين العيسى، يوسف الحربي ومختار علي.

كأس آسيا تحت 23 عامًا

ويلعب منتخب السعودية ضد سوريا اليوم على إستاد تاماسات في بانكوك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، المؤهلة إلى نهائي دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وقبل مباراة السعودية ضد سوريا اليوم، يحتل الأخضر المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن نسور قاسيون المتصدر، ثم قطر برصيد نقطتين، فيما يتذيل منتخب اليابان الترتيب بدون نقاط.

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