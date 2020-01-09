غريزمان يحرج أتلتيكو مدريد ويُسجل الثاني لـ برشلونة

نجح الفرنسي أنطوان غريزمان نجم نادي برشلونة في الإبقاء على حظوظ النادي الكتالوني بالعبور لنهائي كأس السوبر الإسباني، وذلك بعد أن سجل الهدف الثاني للبارشا بشباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.
غريزمان يعزز النتيجة ويسجل الثاني لبرشلونة عند الدقيقه 62"#برشلونة 2 : 1 #اتلتيكو_مدريد
#برشلونة_أتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/Gdwr4zAKpt
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 9, 2020
وتمكن غريزمان من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة بالدقيقة الـ62 بضربة رأسية بعدما ارتدت من الحارس أوبلاك عقب تصديه لرأسية من الأوروغوياني لويس سواريز.
وسجل اللاعب خورخي كوكي الهدف الأول لـ أتلتيكو مدريد حيث باغت دفاعات نادي برشلونة وأحرز الهدف في الدقيقة الـ45 مع بداية الشوط الثاني.
ولم ينتظر برشلونة طويلًا حيث نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إحراز الهدف الأول لبرشلونة عند حلول الدقيقة الخمسين.
وكان الشوط الأول بين البارشا وأتلتيكو مدريد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
اترك تعليقاً