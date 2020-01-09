غريزمان يحرج أتلتيكو مدريد ويُسجل الثاني لـ برشلونة

المواطن - محمد سمعه

نجح الفرنسي أنطوان غريزمان نجم نادي برشلونة في الإبقاء على حظوظ النادي الكتالوني بالعبور لنهائي كأس السوبر الإسباني، وذلك بعد أن سجل الهدف الثاني للبارشا بشباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.

وتمكن غريزمان من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة بالدقيقة الـ62 بضربة رأسية بعدما ارتدت من الحارس أوبلاك عقب تصديه لرأسية من الأوروغوياني لويس سواريز.

وسجل اللاعب خورخي كوكي الهدف الأول لـ أتلتيكو مدريد حيث باغت دفاعات نادي برشلونة وأحرز الهدف في الدقيقة الـ45 مع بداية الشوط الثاني.

ولم ينتظر برشلونة طويلًا حيث نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إحراز الهدف الأول لبرشلونة عند حلول الدقيقة الخمسين.

وكان الشوط الأول بين البارشا وأتلتيكو مدريد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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