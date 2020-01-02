غصن يلتقي الرئيس اللبناني بعد فراره من اليابان

المواطن - متابعة

قال مصدران مقربان من كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات يوم أمس الأربعاء، إنه التقى مع الرئيس اللبناني ميشال عون بعد فراره من اليابان حيث قامت شركة أمنية خاصة بتهريبه رغم صدور قرار يفرض عليه الإقامة الجبرية.

وأكد أحد المصدرين أن الرئيس عون استقبل غصن بحرارة يوم الاثنين بعد وصوله إلى بيروت قادماً من إسطنبول على متن طائرة، مشيراً إلى أن غصن صار يشعر حالياً بالابتهاج والأمان والقدرة على المواجهة، بحسب وكالة رويترز.

وكشف المصدران أن غصن وجه الشكر لعون، خلال لقائه به في الرئاسة، على ما حظي به هو وزوجته كارول من دعم أثناء فترة احتجازه. وأضافا أن غصن حاليا في حاجة إلى حماية وتأمين من الحكومة بعد فراره من اليابان.

ونفى مستشار إعلامي في مكتب الرئيس لقاء عون مع غصن.

وأعلن مسؤولون لبنانيون أنه لا حاجة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد غصن لأنه دخل البلاد بصورة قانونية وبجواز سفر فرنسي رغم أن جوازات سفره الفرنسية واللبنانية والبرازيلية بحوزة محاميه في اليابان.

ولم يبرم لبنان اتفاقًا لتسليم المجرمين مع اليابان حيث كان من المقرر أن يمثل غصن للمحاكمة بتهم ارتكاب مخالفات مالية، فيما ينفي غصن ارتكابه أي مخالفات.

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