غوتيريش لرئيس العراق: يجب ضبط النفس والحكمة 
شدد على ضرورة الاحتكام إلى لغة العقل

غوتيريش لرئيس العراق: يجب ضبط النفس والحكمة 

2020/01/08
الساعة 1:02 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تلقى الرئيس العراقي برهم صالح اليوم اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش تركز حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وأكد غوتيريش بحسب بيان صحفي رئاسي عراقي حرص المنظمة الدولية على استقرارالعراق وحفظ سيادته، مبديًا قلقه الشديد إزاء التصعيد الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين, مشددًاعلى ضرورة ضبط النفس والاحتكام إلى لغة العقل والحكمة في معالجة الأزمات.
من جانبه أكد الرئيس العراقي حرصه على أن يكون العراق ساحة ومرتكزًا للتوافق والسلام الإقليمي والدولي والنأي بالنفس عن الصراعات والنزاعات والتوترات.

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