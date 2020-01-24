غوميز يتفاعل مع الجماهير

المواطن - مروة نبيل

واصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز التفاعل مع الجماهير السعودية عبر حسابه الخاص على “تويتر”.

ونشر المهاجم الهلالي صورة له بالزي السعودي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “جمعة مباركة من الشيخ غوميز”.

وتفاعلت الجماهير السعودية وليس الهلالية فقط مع تغريدة غوميز اليوم، حيث حصدت أكثر من ألفين إعادة نشر، و5 آلاف إعجاب خلال نصف ساعة تقريبًا، بالإضافة إلى مئات التعليقات.

واعتاد غوميز على التفاعل بشكل شبه يومي مع الجماهير عبر حسابه الخاص على “تويتر”، ما ساهم في زيادة شعبيته بين كافة مشجعي الأندية السعودية، حيث أكدوا أنه من اللاعبين الأجانب القلائل الذين اهتموا بعادتهم.

ويحتل الفرنسي غوميز صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 هدفًا، ويطمح لمواصلة هز الشباك وحصد لقب هداف البطولة الموسم الرياضي الحالي.

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