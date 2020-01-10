غوميز يشعل تويتر بتغريدة عربية

المواطن - مروة نبيل

أشعل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بصورة وتغريدة باللغة العربية.

ونشر المهاجم الفرنسي غوميز صورة له بالزي السعودي اليوم، وعلق عليها قائلًا: “جمعة مباركة على الجميع تقبل الله صلواتنا ودعواتنا وحفظ لنا عوائلنا”.

وتفاعلت الجماهير السعودية وليس الهلالية فقط مع تغريدة غوميز اليوم، حيث حصدت أكثر من 6 آلاف إعادة نشر، و9 آلاف إعجاب خلال أقل من ساعة، بالإضافة إلى مئات التعليقات.

وأبدت الجماهير سعادتها بتفاعل غوميز عبر “تويتر”، وأكدوا أنه من اللاعبين الأجانب القلائل الذين اهتموا بالعادات السعودية وليس الاحتراف ولعب كرة القدم فقط، وطالبوه بمواصلة التألق مع الهلال.

وقال علي: “عادةً الأجانب يجون الدوري يلعبون ويأخذون فلوس ويمشون إلا غوميز كسر هذي القاعدة ودخل بعادات المملكة وشاركنا بالزي، من القلب شكرًا يا أسد”، وكتب خالد الشهري: ” تقبل الله وجمعة طيبة عليك وعلى عائلتك”.

وكتب أبو عمر العالمي: “خلص فيك الكلام يا الأسد الهلالي شكرًا من أعماق قلبي”، وقال محمد بن حمد: “وش هالمزيون أفضل من عشرات اللاعبين في لبس الزي السعودي الرسمي اللي الواحد منهم تشعر أنه لا يلبسه سوى مرة كل سنتين”.

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