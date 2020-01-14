غوميز يغيب.. والدوسري وعطيف يُنعشان تدريبات الهلال

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد نظيره الاتفاق.

ويلعب الهلال ضد الاتفاق، عند الساعة 6:05 مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتخلل الحصة التدريبية تطبيقات تكتيكية ومناورة على نصف مساحة الملعب، وشهد مران الهلال الجماعي اليوم، مشاركة الثنائي عبدالله عطيف وحسن كادش بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين.

وشارك النجم سالم الدوسري في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم، بعد أن تمتع بالراحة التي منحه إياها الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو.

وغاب الفرنسي بافيتيمبي غوميز عن تدريبات الهلال، حيث سيصل إلى الرياض اليوم، ويلتحق بمران الغد، فيما واصل الثنائي عمر خربين وجانغ هيون سو برامجهما العلاجية والتأهيلية المعدة لهما مسبقًا.

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