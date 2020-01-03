غياب الاستقرار سبب معاناة الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الاتحاد من غياب الاستقرار سواء الإداري أو الفني خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثر على نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

تراجع الاتحاد

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، ليواجه شبح الهبوط؛ في حالة استمرار تراجع النتائج.

وودع الاتحاد منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16، بعد خسارته ضد الفتح بهدفين مقابل هدف، الأمر الذي دفع الجماهير للمطالبة برحيل إدارة أنمار الحائلي.

غياب الاستقرار

وعلق الناقد الرياضي خالد القحطاني على تراجع العميد قائلًا: “نادي الاتحاد من أسوأ الأندية في اختيارات الصفقات الشتوية وهو معدوم الهوية الفنية ولا يعمل بشكل تراكمي.. رحيل اللاعبين الأجانب دون الاستفادة ماليًا أمر كوارثي”.

وتابع خالد القحطاني تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “نادي الاتحاد يحتاج إلى منظومة متكاملة تكفل له أوضاعًا مستقرة.. جميع الإدارات التي مرت عليه لا تحافظ على مكتسباته خلال السنوات الماضية”.

وقال الإعلامي الرياضي سلطان الغشيان: “لو كنت بمكان رئيس الاتحاد أنمار الحائلي لنفذت ما طلبه المدرب سييرا بسبب ما حدث مع نواف المقيرن.. الشتوية هي الحل في الاتحاد”.

وأضاف الناقد الرياضي طارق كيال: “مشكلة الاتحاد بتغيير المدربين التي ينتج عنها تغيير اللاعبين”، وقال المستشار التحكيمي محمد فودة: “لا استقرار فني ولا إداري وهذا ما أوصل الاتحاد لهذا الحال”.

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