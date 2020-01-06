غياب وحيد عن صفوف الأهلي ضد الهلال وأزمة لجروس

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأهلي أمام أمر واقع وهو تأكد غياب الظهير الأيمن سعيد المولد عن مباراة الهلال المقرر إقامتها غدًا بالجولة الـ11 والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

ووفقًا لـ صحيفة ” الرياضية” فإن إصابة المولد في مفصل القدم تجددت مما يعني غيابه بشكل رسمي عن لقاء الهلال غدًا على ملعب جامعة الملك سعود.

بالطبع يُمثل غياب سعيد المولد أزمة للمدرب جروس الذي كان يرغب في تواجده بالتشكيلة الأساسية الأهلاوية نظرًا لخبراته، ولكن البديل سيكون اللاعب يزيد البكر في مركز الجبهة اليمنى.

وستكون القنوات الرياضية السعودية هي الناقلة لـ مباراة الهلال ضد الأهلي حيث سيتولى التعليق على مجريات المباراة كل من المعلقين ” فهد العتيبي وجعفر الصليح”.

وقبل مباراة الهلال ضد الأهلي، كان الهلال فاز يوم الاثنين الماضي 30 ديسمبر على نادي العدالة بسباعية دون رد بالجولة العاشرة التي كانت مؤجلة بين الفريقين بالدوري، حيث شهدت المباراة تألقًا من اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي سجل ثلاثة أهداف ” هاتريك”.

وستنطلق مباراة الهلال ضد الأهلي غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

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