غيوم وسحب رعدية ممطرة غدًا على 5 مناطق
استمرار نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار

غيوم وسحب رعدية ممطرة غدًا على 5 مناطق

2020/01/02
الساعة 3:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً، غداً، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية. بينما يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشرق المملكة. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وحول الرياح السطحية على البحر الأحمر قالت الأرصاد أنها ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة في حين ستكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

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