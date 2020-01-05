فأل خير على الريال في الدوري الإسباني

المواطن - مروة نبيل

نجح المرينغي في حسم مباراة خيتافي ضد الريال لصالحه بثلاثية دون رد، ليُنهي منافسات الدور الأول من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم في الصدارة بالتقاسم مع برشلونة.

خيتافي ضد الريال

ولعب خيتافي ضد الريال بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح المرينغي في استعادة نغمة الانتصارات، وفاز بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الريال رصيده إلى 40 نقطة بعد مباراة خيتافي ضد الريال بالأمس، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وبفارق الأهداف عن فريق برشلونة المتصدر.

الريال يتألق

واستعاد الريال تألقه هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، ونجح في التواجد بمنطقة صدارة الدوري الإسباني مع نهاية منافسات الدور الأول، وذلك للمرة الأولى منذ منافسات موسم 2016/ 2017 الذي توج فيه بلقب الليغا.

وكان الريال قد أنهى منافسات الدور الأول من الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم قبل الماضي برصيد 35 نقطة، فيما جمع الموسم الماضي 33 نقطة، وذلك وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”.

ولم يقتصر تحسن أداء الريال على النتائج والنقاط فقط، بل امتد ليشمل عدد الأهداف التي استقبلها وسجلها، حيث اهتزت شباك المرينغي خلال منافسات الدور الأول هذا الموسم 12 مرة فقط، ليكون الأقوى دفاعيًا متساويًا مع أتلتيكو مدريد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن الريال لم يُحقق هذا الرقم منذ منافسات موسم 1987/ 1988، حيث استقبلت شباكه 24 هدفًا في الدور الأول من الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الماضي.

وفي الجانب الهجومي، نجح الريال في تسجيل 36 هدفًا خلال منافسات الدور الأول من الدوري الإسباني لكرة القدم أكثر من العامين الماضيين، حيث أحرز خلالهما 28 و35 هدفًا، إلا أنه في موسم 2016/ 2017 سجل 49 هدفًا.

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