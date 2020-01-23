فات أوان المغادرة.. الحرائق تُغلق مطار كانبيرا بأستراليا

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الأسترالية صباح اليوم الخميس إغلاق مطار كانبيرا، وذلك بسبب حرائق الغابات، التي اشتعلت مجدداً مع عودة ارتفاع درجات الحرارة.

وقال السلطات للسكان : “لقد تأخر وقت المغادرة مع تسارع حرائق الغابات، بسبب الأحوال الجوية الحالية، تم إغلاق مطار كانبيرا، لا رحلات جوية تصل أو تغادر المطار”.

وأصدرت السلطات خمسة تحذيرات إلى السكان، أخبرتهم خلالها أن وقت المغادرة قد فات، وأن النيران تشتعل وقد تزداد أكثر وتصل إلى ذروتها في منتصف النهار يوم الخميس.

ولم تتأثر حركة الطيران فقط، حيث تأثرت حركة القطارات أيضا بين سيدني وكانبيرا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى محطة كوينبيان بسبب الحريق الذي نشب بالقرب منها.

وأغلقت السلطات الطرق، وأجلت السكان الذين يعيشون بالقرب من المطار، وطالبت الجميع بالمغادرة أو البقاء بعيداً عن ضواحي شرق العاصمة، وانتشرت الكثير من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر دخاناً رمادياً يتصاعد فوق الضواحي.

وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء إن رجال الإطفاء أمامهم مهمة صعبة للغاية، ويمرون بيوم خطير، موضحا أن الرياح الشديدة في جنوب شرق نيو ساوث ويلز تتسبب في زيادة الحرائق.

ويأتي ارتفاع درجة الحرارة اليوم بعد أيام من هطول الأمطار عبر الساحل الشرقي لأستراليا، تلك الأمطار التي ساعدت في إخماد الحرائق والتي لا تزال تهدد حياة البشر والمنازل والحياة البرية في جميع أنحاء البلاد.

تابعنا على تواصل معنا على