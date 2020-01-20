فارس العابدي وحداوي حتى 2024

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الوحدة اليوم الاثنين عن توقيعه لعقد احترافي مع اللاعب فارس العابدي حتى عام 2024.

ونشر حساب الوحدة الرسمي عبر تويتر بعضًا من المعلومات حول اللاعب فارس العابدي الذي يبلغ من العمر 21 عامًا ويشغل مركز الظهير الأيسر.

وسبق لـ فارس العابدي أن لعب مع نادي أوستن بولد الأمريكي، ومثّل الفئات السنية لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية بعام 2017، وسبق أن تم استدعاؤه للمنتخب السعودي الأول في عام 2017 أيضًا.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الوحدة، الاثنين الماضي عن توقيع عقد احترافي مع اللاعب هزاع الغامدي لاعب فئة الشباب بالوحدة حتى عام 2025.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر تويتر أن إدارة الوحدة برئاسة سلطان أزهر وقعت العقد مع هزاع الغامدي بحضور توفيق تونسي المشرف العام بالنادي وعبدالله المحمدي وكيل أعمال اللاعب.

يذكر أن هزاع الغامدي لعب مع المنتخب السعودي التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا 2020 والمقامة حاليًا في تايلاند.

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