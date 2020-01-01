فاعل خير يتبرع بتسوير مقبرة قرية الحضن تجاوبًا مع “المواطن”

المواطن - علي شيبان - جازان

تجاوب أحد فاعلي الخير مع ما نشرته “المواطن” بعنوان مقبرة الحضن تتحول إلى طريق للمستهترين ومرتع للمواشي.

وسلط تقرير “المواطن” الضوء على معاناة أهالي قرية الحضن التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان من عدم وجود سور لمقبرة القرية يحميها من عابري السبيل والمواشي وحفظ كرامة الموتى.

وأشاد الأهالي بدور “المواطن” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤولين وأيضًا التفاعل من قبل أحد فاعلي الخير، مثمنين هذا التفاعل وأن يكتب الأجر والثواب لفاعل الخير الذي تكفل بتسوير مقبرة قرية الحضن.

من جانبهم، قدم الأهالي شكرهم وتقديرهم لجميع من ساهم في إيصال هذه المعاناة، مثمنين جهود الحكومة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن.

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