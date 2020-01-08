فالفيردي يُعدد فوائد استضافة السعودية لـ السوبر الإسباني

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على أن النظام الجديد لكأس السوبر الإسباني لم ينل إعجابه.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية تصريحات فالفيردي بالمؤتمر الصحافي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد غدًا حيث قال: النظام الجديد للسوبر الإسباني لم يعجبني، نحن تعودنا على النظام القديم، ولكن هذا قرار الاتحاد الإسباني.

وحول استضافة السعودية للسوبر الإسباني قال فالفيردي: بالطبع ستعود بالإيجابية على المملكة؛ لأن كرة القدم حاليًّا هي صناعة وتُوفر مزيدًا من الموارد المالية والسياحية للسعودية.

وتابع فالفيردي: نحن لا نفكر في نهائي السوبر الإسباني، نفكر فقط في اجتياز عقبة نادي أتلتيكو مدريد، فنحن لعبنا السبت وكان أمامنا خمسة أيام للاستعداد، الأهم هو اجتياز عقبة نادي أتلتيكو مدريد.

وأضاف فالفيردي: لا أعلم كيف سيسير برشلونة في السوبر الإسباني، وأي نتيجة من الوارد أن تحدث في مباراة أتلتيكو مدريد غدًا.

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه أتلتيكو مدريد غدًا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

تابعنا على تواصل معنا على