فايز المالكي: امنعوا الدخان الجديد.. لعب في صدورنا !

المواطن - الرياض

طالب الفنان فايز المالكي هيئة الغذاء والدواء بسحب الدخان الجديد من الأسواق، كما أبدى تعجبه من ترك الدخان الجديد رغم كل تلك الشكاوى من المستهلك.

وأكد فايز المالكي أن صحته تأثرت بسبب الدخان الجديد، وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “والله العظيم أنا مريض بسبب هالدخان اللي لعب في صدورنا ونسأل الله يفكنا منه”.

وأضاف “وسؤالي لـ الغذاء والدواء دام أنتم عارفين أنه فيه لعب بالدخان يا ناس امنعوه من السوق عاجبكم اللي حاصل”.

يذكر أن اللجنة المشكّلة من عدة جهات حكومية -لمعالجة ما طرأ على موضوع الدخان بعد تغيير شكل العبوة الخارجية، أشارت في وقت سابق إلى ما تم رصده بشأن وجود اختلاف في تجربة المُستهلك لمنتجات التبغ قبل وبعد التغليف العادي الجديد، فقد تبيَّن -من خلال نتائج التحليل والاختبارات التي قامتْ بها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع أحد المختبرات العالمية المحايدة- وجود اختلاف في بعض السمات المتعلقة بالنكهة في عددٍ من منتجات التبغ، لا تتعلق باللوائح الفنية والمواصفات المُعتمدة، ولكن قد يؤدي هذا الاختلاف إلى تغير في تجربة المستهلك.

وأكدت أنه بناءً على ذلك، فقد تم توجيه الشركات المُصنِّعة للتبغ وإلزامها بمعالجة هذا الاختلاف وتعديل هذه السمات لتتوافق مع النكهة المعتادة لدى المُستهلك، وإضافة بيانات المكونات، وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأ على العبوة الخارجية في أسرع وقت مع المحافظة على التغليف العادي الجديد.

كما تم توجيه الشركات ووكلائها بالتواصل مع المستهلكين بشكل مباشر من خلال مراكز اتصال مُخصصة لاستقبال شكاوى وملاحظات المستهلك ومعالجتها تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار.

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