فتاتان تدخلان القصر الإمبراطوري في الصين بالسيارة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أثارت فتاتان غضبًا شديدًا في الصين، بعد إيقاف سيارة دفع رباعي مرسيدس SUV داخل المدينة المحرمة في بكين.

والسبب في ذلك أن السيارات ممنوعة من دخول موقع اليونسكو للتراث العالمي لحمايتها من التلف، ومع ذلك، خالفت السيدتان القوانين ووقفتا داخل القصر الإمبراطوري في المدينة، الذي يصل عمره إلى 600 عام، ونشرتا الصور على موقع Weibo، النسخة الصينية من تويتر.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، يُغلق الموقع التراثي أمام السياح باستثناء أوقات معينة من العام، وحتى عند زيارة قادة العالم للمكان الأثري فعليهم القيام بذلك سيرًا على الأقدام.

وقال المسؤولون: نحن نشعر بصدمة شديدة ونعتذر بصدق للجمهور، متعهدين بعدم تكرار مثل هذا الأمر مجددًا.

وتم حذف الصورة بسرعة شديدة، بعد إثارتها غضب المستخدمين الذين تساءلوا عن كيفية دخول الفتاتين إلى المدينة المحرمة، والتي عادةً ما تخضع لحراسة جيدة، قائلين: مثل هذا السلوك يضر المواطنين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، نزلا من سيارتهما أثناء زيارة القصر الإمبراطوري في المدينة المحرمة قبل عامين؛ للقيام بجولة في الموقع سيرًا على الأقدام.

المدينة المحرمة:

يعود اسم المدينة المحرمة إلى الصينية حيث تُسمى Zijin Cheng، وتعني مُحرم دخولها دون إذن الإمبراطور، وهي من المعالم التاريخية لمدينة بكين، ويوجد فيها مليون قطعة من التحف الفنية النادرة.

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