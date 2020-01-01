فتح باب القبول بالدبلومات التطبيقية في جامعة بيشة 

المواطن - بيشة

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة بيشة عن فتح باب القبول في الدبلومات التطبيقية للفصل الثاني للعام الجامعي الحالي في 5 برامج بتخصصات: البرمجة التطبيقية، وبرمجة أنظمة المعلومات، والإدارة المكتبية، والمحاسبة التجارية الآلية، والمحاسبة الحكومية الآلية.

وأوضحت العمادة بأن التقديم يبدأ يوم الجمعة المقبل (8 ربيع الآخر 1441هـ) وحتى السبت (23 ربيع الآخر 1441هـ)، من خلال بوابة القبول الإلكتروني في موقع الجامعة على الرابط: هنا

وأفادت بأن الدراسة للطلاب ستكون في مقر كلية المجتمع بالمجمع الأكاديمي ببيشة، وكلية المجتمع بالنماص بالفترة المسائية، والطالبات في كلية التربية ببيشة وبفروع الجامعة (بلقرن والنماص) في الفترة الصباحية، مؤكدة أن جميع البرامج معتمدة ومصنفة من وزارة الخدمة المدنية.

وقالت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر إنه يشترط للقبول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو ممن يحمل إقامة نظامية لغير السعوديين، وأن يكون حاصلاً على شهادة ثانوية (عامة، معهد علمي، تحفيظ قرآن، تجاري) كحد أدنى أو ما يعادلها، مع تسديد رسوم التسجيل في حساب العمادة في مصرف الراجحي رقم :(130608010044439).

وعن آلية القبول، أشارت إلى أن على المتقدم أو المتقدمة تعبئة نموذج طلب القبول عبر بوابة القبول على الرابط (هنا)، وإرفاق صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة من الإقامة النظامية لغير السعوديين (بصيغة PDF) ثم طباعة الطلب لتقديمه لمقر القبول المحدد في حالة الترشيح للقبول.

وشدت على أن تعبئة طلب القبول لا يعني بأي حال ضمان قبول الطالب أو الطالبة، كما سيتم إعلان المرشحين بإرسال رسالة نصية إلى جوال المتقدم أو المتقدمة لمراجعة مقر القبول المحدد بالرسالة، مع إحضار المستندات المطلوبة ومراجعة مقر القبول المحدد للمطابقة في الموعد المدون في رسالة الترشيح، وفي حالة التأخر عن الموعد المحدد للمطابقة سوف يلغى الترشيح.

وذكرت بأنه في حالة الترشيح للقبول يجب إيداع الرسوم في حساب عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة بيشة رقم: (130608010044439) في مصرف الراجحي حيث لا يقبل السداد عن طريق الصراف الآلي.

وللمزيد من الاستفسارات التواصل مع العمادة على الهاتف رقم:0176238422

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