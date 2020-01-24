فتح باب القبول في 22 برنامجًا للدراسات العليا بجامعة بيشة

المواطن - بيشة

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة عن فتح باب القبول في (22) برنامجًا للدراسات العليا للعام الجامعي المقبل (1442هـ) للطلاب والطالبات، في تخصصات التربية والآداب والأعمال والهندسة والحاسبات وتقنية المعلومات، ابتداءً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم السبت 21/ 6/ 1441هـ عن طريق بوابة القبول الإلكترونية.

وأوضحت بأنه يشترط للقبول في البرامج أن يكون المتقدم سعوديًّا أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين، وأن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقًا طبيًّا، مع تقديمه لتزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه، وأن يجتاز الاختبار التحريري أو المقابلة الشخصية التي تجريهما الأقسام العلمية أو بهما معًا إن وجدت، بالإضافة إلى الشروط الخاصة لكل برنامج. مضيفة بأن المفاضلة تكون بين المتقدمين وفقًا للآتي: يخصص للمعدل التراكمي للبكالوريوس (50%)، ويخصص لدرجة اختبار القدرات الجامعيين (40%)، ويخصص لدرجة المقابلة الشخصية أو الاختبار أو بهما معًا (10%). مؤكدة على أن فتح البرامج يتم بناء على أعداد المقبولين فيه.

وذكرت العمادة بأن البرامج المتاحة في تخصصات كلية التربية هي: ماجستير التربية في أصول التربية (مقررات ورسالة)، ماجستير التربية في أصول التربية (مقررات)، ماجستير التربية في القيادة التربوية (مقررات ورسالة)، ماجستير التربية في القيادة التربوية (مقررات)، ماجستير التربية في علم النفس (مسار الإرشاد النفسي) (مقررات ورسالة)، ماجستير التربية في علم النفس (مسار الإرشاد النفسي) (مقررات)، ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العامة. (مقررات)، ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس (مسار الدراسات الاجتماعية) (مقررات ورسالة)، ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس (مسار العلوم) (مقررات ورسالة)، ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس (مسار الدراسات الاجتماعية) (مقررات ورسالة) ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس (مسار العلوم الشرعية) (مقررات ورسالة)، ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس (مسار الرياضيات) (مقررات ورسالة)، ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس (مسار اللغة العربية) (مقررات ورسالة)، ماجستير التربية في تقنيات التعليم (مقررات ورسالة)، ماجستير التربية تقنيات التعليم (مقررات).

وماجستير الآداب في التاريخ الإسلامي (مقررات ورسالة) في كلية الآداب. أما برامج كلية الأعمال فتحتوي على: ماجستير إدارة الأعمال (مسار إدارة الأعمال عام) (مقررات)، ماجستير إدارة الأعمال (مسار إدارة المشروعات) (مقررات)، ماجستير إدارة الخدمات والمرافق الصحية (مقررات)، الدبلوم العالي في إدارة الأعمال. وكلية الهندسة: برنامج ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة. (مقررات ورسالة)، ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية (مقررات). وبالنسبة لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات: ماجستير الأمن السيبراني (مقررات ورسالة).

ودعت العمادة الراغبين للتقدم التواصل معها للاستفسار عن طريق الأرقام التالية: (0176238350، 0176238051، 017623852، 0176238111). أو عن طريق الإيميل: [email protected]، أو زيارة موقع العمادة على البوابة الإلكترونية.

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