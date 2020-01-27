فحوصات طبية تُحدد إصابة صالح العمري

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق عن إجراء نجم الفريق الأول لكرة القدم، صالح العمري، لمزيد من الفحوصات الطبية، يوم غد الاثنين.

وأوضح نادي الاتفاق أن العمري سيخضع لفحوصات إضافية على ركبته لتحديد نوعية إصابته والعلاج اللازم، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة النصر الماضية.

وشارك صالح العمري كأساسي في مباراة الاتفاق ضد النصر بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وغادر الملعب في الدقيقة 70.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مواجهتين، والخسارة في 8 لقاءات.

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