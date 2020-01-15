فراس البريكان رجل مباراة السعودية وسوريا

المواطن - محمد سمعه

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النجم فراس البريكان، لاعب النصر والمنتخب السعودي الأولمبي، رجل مباراة السعودية وسوريا التي أُقيمت اليوم الأربعاء بالجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند.

سيـداتي سـادتي

رحبـــوا معنا بـرجــــل المبـــاراة فــراس البريكـــان الذي وقع عليه اختيار الاتحاد الآسيــوي 👏😎 .#AFCU23#الطريق_إلى_طوكيو pic.twitter.com/Sh1cgGaghN — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 15, 2020

وأعلن الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي عبر “تويتر” أن فراس البريكان هو أفضل لاعب بمباراة السعودية وسوريا.

وجاء هدف فراس البريكان في مباراة المنتخب السعودي ضد سوريا ردًّا على تغريدة ساخرة من الناقد الرياضي سطام الثقيل الذي غرّد عبر حسابه في تويتر قائلًا: “فراس البريكان منتهٍ”.

وأكد المغردون أن هدف فراس البريكان نجم المنتخب السعودي رد بقوة على التغريدة التي سخرت منه، حيث نجح في قيادة الأخضر الأولمبي لربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وكان الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ضد سوريا التي أُقيمت على ملعب تاماسات في بانكوك انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، قبل أن يفض البريكان اشتباك التعادل في الدقيقة 80.

وبعد مباراة المنتخب السعودي ضد سوريا اليوم، رفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط ليضمن التأهل إلى الدور التالي بعد تصدر المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

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