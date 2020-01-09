فرنانديز سلاح الفيحاء لتجاوز عقبة العدالة

المواطن - مروة نبيل

يُقدم التشيلي روني فرنانديز مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء خلال الفترة الأخيرة، وذلك قبل مباراة العدالة اليوم.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى فرنانديز في مباريات الفيحاء الأخيرة بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضافت “أوبتا”، أن روني فرنانديز ساهم في تسجيل جميع أهداف الفيحاء الخمسة الماضية في الدوري، حيث تمكن من إحراز 4 أهداف، وصنع آخر.

العدالة ضد الفيحاء

ويلعب العدالة ضد الفيحاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، عند الساعة 5:45 مساء اليوم، في افتتاح منافسات الجولة 14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى أصحاب الأرض في مباراة العدالة ضد الفيحاء اليوم لاستغلال عامل الجمهور وخطف الثلاث نقاط، فيما يطمح الفريق البرتقالي تحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.

تابعنا على تواصل معنا على