فرنانديز وأرسينيو يقودان الفيحاء ضد الأهلي

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني خورخي سيماو عن تشكيلة الفريق البرتقالي الأساسية في مباراة الفيحاء ضد الأهلي التي ستنطلق، بعد قليل.

ويلعب الفيحاء ضد الأهلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيحاء ضد الأهلي

وجاء تشكيل الفريق البرتقالي في مباراة الفيحاء ضد الأهلي كالتالي؛ عامر شفيع، أحمد بامسعود، سامي الخيبري، جيجي، عمر المزيعل، عبدالرحمن البركة، أنجيلو نيتو، صامويل أوسو، عبدالله المطيري، أرسينيو مارتينيز وروني فرنانديز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق البرتقالي في مباراة الفيحاء ضد الأهلي اليوم، كل من؛ مسلم آل فريج، عبدالله كنو، هاني الصبياني، حسن جعفري، مهند فلاته، مهند عوض، عبدالكريم القحطاني، حمد الجهيم وعثمان يحيى.

ويسعى الفريق البرتقالي للظهور بشكل جيد وتحقيق الفوز في مباراة الفيحاء ضد الأهلي اليوم خاصة أنها على ملعبه ووسط جماهيره.

على الجانب الآخر، يطمح الراقي لتحقيق الفوز في مباراة الفيحاء ضد الأهلي اليوم، لمواصلة مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين ومصالحة الجماهير بعد خسارته الأخيرة ضد الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تابعنا على تواصل معنا على