فرنسا تفجّر مفاجأة جديدة بقضية كارلوس غصن

المواطن - متابعة

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أن رئيس نيسان ورينو السابق كارلوس غصن لم يستخدم وثائق سفر فرنسية للتوجه من اليابان إلى لبنان.

وقال لو دريان لتلفزيون (بي.إف.إم): “على حد علمي لم يستخدم وثائق فرنسية”. وأضاف أن غصن يحصل على نفس المعاملة التي يلقاها أي مواطن فرنسي آخر في الخارج.

كما تابع أن رئيس نيسان ورينو السابق لم يطلب القدوم إلى فرنسا.

يشار إلى أنه وفي جديد قضية رجل الأعمال كارلوس غصن، أن الشرطة اليابانية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه وهو الموجود في لبنان، وذلك في أول رد فعل رسمي على هروبه الذي تم منذ أيام.

كما أعلنت اليابان أنها تجري تحقيقاً لكشف كيفية هروب كارلوس غصن، ووعدت وزيرة العدل اليابانية بتحقيق موسع لكشف الحقيقة، معلنة تشديد إجراءات الهجرة.

من جانبها، أكدت السلطات اللبنانية قبل أيام أنها تلقت مذكرة اعتقال من الإنتربول بحق غصن وأنه دخل البلاد بصورة قانونية، علما أن اليابان لم تبرم معاهدات لتسليم المتهمين إلا مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مما يعني أنه قد يكون من الصعب إعادته من لبنان.

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