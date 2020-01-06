فرنسا لإيران: لا تردي بعد مقتل سليماني

المواطن - متابعة

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس الاثنين: إنه على إيران عدم الرد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وأضاف أن سليماني الذي قُتل بعملية أمريكية استهدفت موكبه في العاصمة العراقية، بغداد منذ أيام، لعب دورًا رئيسيًّا في زعزعة استقرار المنطقة.

ودعا لودريان الفرنسيين إلى تجنب زيارة إيران والعراق.

يشار إلى أن التوتر بين واشنطن وطهران كان تصاعد بعد العملية الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، فجر الجمعة في العاصمة العراقية.

وبعد أن حذر الرئيس ترامب إيران من ضربات جديدة في حال أقدمت على استهداف أمريكيين، رد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على تهديد ترامب وقال على “تويتر”: “أولئك الذين يشيرون إلى الرقم 52 عليهم تذكر الرقم 290 (في إشارة إلى قتلى الطائرة المدنية الإيرانية التي أسقطتها الولايات المتحدة في يوليو 1988 وأدت إلى إعلان إيران رغبتها وقف الحرب مع العراق). لا تهدد إيران”.

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