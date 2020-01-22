فلورنس يقتنص كأس فروسية حائل

المواطن - عارف السويدي - حائل

أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل حفل سباقه الثالث عشر لهذا العام، أمس الأربعاء، بحضور مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي.

وتكون الحفل من خمسة أشواط إذ توج الجواد “فلورنس” بشوط الكأس الرئيسي لمالكها مؤيد جندل الضعيفي بالخيال عبدالعزيز الموسى، وفاز بالمركز الأول لشوط السباق الأول الجواد “محروت” للمالك سلطان الطلاع بالخيال عبدالعزيز الصائغ.

فيما حقق الجواد “الكسر” المركز الأول في الشوط الثاني للمالك أنور المرشدي والخيال نواف الفيروز، كما فازت الفرس “اعصمانية” بالمركز الأول في سباق الشوط الثالث للمالك فهد فريح العنزي والخيال صباح الشلاقي، وفي الشوط الرابع حقق الجواد “الاعصماني” للمالك مؤيد جندل الضعيفي بالخيال عبدالعزيز الموسى.

وفي ختام الحفل سلم مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي الكأس للفائز بالشوط الرئيسي.

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