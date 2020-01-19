فنانات سعوديات يتميزن بإطلالاتهن الرائعة
من دينا الشهابي إلى أسيل عمران

فنانات سعوديات يتميزن بإطلالاتهن الرائعة

2020/01/19
الساعة 8:32 مساءً
- ‎فيالأزياء والموضة‎, حصاد اليوم, مشاهير
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إطلالة دينا الشهابي
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

رصدت عدسات الكاميرات 6 إطلالات مميزة لنساء سعوديات حققن نجاحات كبيرة على الصعيد الفني، ونشر موقع AboutHer تقريرًا عن هذه الإطلالات العصرية ذات اللمسة الشرقية.

وذكر التقرير أن هذه الإطلالات كانت بمحافل لها وضعها وأهميتها، وأشار إلى أن مواصفات الإطلالات تعطي دلالات واضحة عن الطريقة المفضلة التي تحب المرأة السعودية الظهور بها للعالم.

1- دينا الشهابي:

لا شيء يشبه الأناقة الحريرية بلون جريء لإبهار رواد مهرجان سينمائي.

إطلالة دينا الشهابي

إطلالة دينا الشهابي
2- عائشة هارت:

من المؤكد أن الأنماط الهندسية الساحرة ستلفت انتباه الجميع، لاسيما وإن كانت من دور أزياء عريقة مثل شانيل.

إطلالة عائشة هارت
3- أسيل عمران:

جمع رداؤها بين الراحة والأناقة.

إطلالة أسيل عمران
4- هيفاء المنصور:

المخرجة السعودية تحرص على لفت انتباه الحضور بأناقتها وبساطتها. 

غطلالة هيفاء المنصور
5-  نجود الرميحي:

ظهرت عارضة الأزياء ببنطال واسع غير تقليدي، وأكثر ما يميز هذه الإطلالة أنها تصلح للمناسبات في النهار أو السهرات الليلية.

إطلالة نجود الرميحي
6- مشاعل:

تميزت الإطلالة للمغنية مشاعل، باعتمادها على الاكسسوارات بين القبعة ورابطة العنق وأسورة اليد.

إطلالة مشاعل

 

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