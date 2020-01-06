فهد العايد رئيسًا تنفيذيًا لنادي الحزم رسميًا

المواطن - مروة نبيل

عقد مجلس إدارة نادي الحزم برئاسة عبدالله المقحم اجتماعه العادي، اليوم الاثنين، واتخذ العديد من القرارات الهامة.

وقرر مجلس الإدارة تعيين فهد العايد رئيسًا تنفيذيًا للنادي، محمد الشبعان مديرًا للاحتراف، كما تم تعيين عزام العايد سكرتيرًا للاحتراف، وذلك وفقًا لحساب نادي الحزم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وتأتي هذه القرارات كخطوة أولى من خطوات الهيكلة الجديدة للنادي، وذلك ضمن إطار الخطة الاستراتيجية التي يتم عليها لتطبيق نظام الحوكمة الجديد الذي يسعى لتطوير قطاع الرياضة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وتوجهات القيادة الرياضية.

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