فوز الأهلي على أبها يُهدد ثلاثة أندية

المواطن - محمد سمعه

تُختتم اليوم الاثنين مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الأهلي وأبها.

ويسعى الفريق الأهلاوي تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس إلى تحقيق الفوز من أجل الصعود إلى المركز الثالث.

وفي حال تمكن الأهلي من الفوز على أبها فسيصبح رصيده 26 نقطة متفوقًا على الرائد والتعاون والوحدة في الترتيب، حيث سينزل الرائد للمركز الرابع والتعاون للمركز الخامس والوحدة للمركز السادس.

ويرغب الأهلي في مصالحة جماهيره بالفوز على أبها، بعد أن خسر آخر جولتين أمام ناديي الشباب والهلال على الترتيب.

وقبل مواجهة أبها، قرر النادي الأهلي الاستغناء عن مدافع الفريق الأول لكرة القدم، البوسني إرفين زوكانوفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أمس الأحد: “رسميًا.. إرفين زوكانوفيتش .. خارج حسابات النادي الأهلي .. بالتوفيق للملكي”.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن تعاقده مع زوكانوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف جنوة الإيطالي بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم آخر.

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