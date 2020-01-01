فوز النصر بـ كأس السوبر السعودي يضرب 3 عصافير بحجر واحد

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لخوض مباراة كأس السوبر السعودي يوم السبت المقبل أمام نادي التعاون.

ويطمح الفريق النصراوي تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا إلى الظفر بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه.

يذكر أن فوز النصر بلقب كأس السوبر السعودي سيضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد بالنسبة للفريق النصراوي، حيث سيكون مؤشرًا يسمح للإدارة بتجديد عقد فيتوريا مع الفريق، كون وجوده يحقق للنادي النصراوي بطولات وألقاب.

كذلك يضمن فوز النصر بلقب كأس السوبر السعودي التعاقد مع الصفقات القوية، حيث سيعلم جميع اللاعبين المرشحون للانضمام إلى النصر أن العالمي فريق ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها، مما يضمن لهم الظهور والتألق بشكل قوي في حال الانضمام لبطل الدوري.

وسيكون حصد لقب كأس السوبر السعودي بالنسبة للفريق النصراوي أمرًا جيدًا من الناحية المعنوية، وذلك من أجل المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2019-2020.

جدة تستضيف السوبر

ومن المقرر إقامة مباراة النصر والتعاون بلقب كأس السوبر السعودي يوم السبت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وكانت بطولة كأس السوبر السعودي انطلقت للمرة الأولى في عام 2013 وحقق نادي الفتح اللقب وقتها بالفوز على نادي الاتحاد بثلاثية مقابل هدفين بالمباراة النهائية.

النصر خسر أمام الشباب قبل 6 سنوات

يذكر أن نادي النصر خسر لقب كأس السوبر السعودي أمام نادي الشباب في نهائي عام 2014 بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

جدير بالذكر أن النصر فاز على ضمك برباعية مقابل هدفين في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز على الفيحاء برباعية مقابل هدف يوم السبت الماضي في الدوري قبل خوض لقاء كأس السوبر السعودي أمام نادي التعاون.

وتأهل النصر لمباراة كأس السوبر السعودي بعد فوزه بالدوري موسم 2018-2019، بينما حصد التعاون لقب كأس الملك.

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