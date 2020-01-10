فيتوريا.. والفوز الأول ضد الاتحاد
في الجولة الـ14

فيتوريا.. والفوز الأول ضد الاتحاد

2020/01/10
الساعة 2:12 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يسعى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق الفوز ضد الاتحاد ومواصلة تصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر ضد الاتحاد

وقاد فيتوريا الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مباراتين ضد الاتحاد من قبل، الأولى؛ في أبريل 2019، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز العميد في الرياض بنتيجة 3/2.

ولعب النصر ضد الاتحاد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي أيضًا، وخسر العالمي بقيادة فيتوريا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، مباراة النصر ضد الاتحاد اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

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