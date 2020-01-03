فيتوريا يسعى لفك عُقدة النصر في السوبر

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدرب البرتغالي روي فيتوريا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالفوز بلقب كأس السوبر السعودي.

ويلعب النصر ضد التعاون في كأس السوبر السعودي، مساء يوم غد السبت، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

عُقدة السوبر

ويحلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لحصد لقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى، بعدما خسر المباراة النهائية مرتين في عامي 2014 و2015.

وخسر النصر لقب كأس السوبر السعودي المرة الأولى ضد الشباب، حيث تعادلا إيجابيًا قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لليوث في الرياض، وهُزم في المرة الثانية أمام الهلال بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت في لندن.

ويدخل النصر مباراة السوبر السعودي بدون غيابات، باستثناء حارسه الأسترالي براد جونز، بعد تعرضه للطرد ضد الفيحاء، وهناك جدل حول موعد تنفيذ عقوبة الإيقاف، إلا أن الأقرب غيابه عن مباراة الغد.

تابعنا على تواصل معنا على