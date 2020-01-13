فيديريكو فالفيردي .. المحظوظ الذي أنقذ الريال رغم طرده

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي نجم وسط ريال مدريد الإسباني أداءً أسطوريًا في مباراة الأمس ضد نادي أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أُقيم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ويعد فيديريكو فالفيردي أحد أهم العناصر في تشكيلة نادي ريال مدريد الحالية، التي يعتمد عليها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان حيث كان عنصرًا رئيسيًا في تتويج الريال بلقب كأس السوبر الإسباني رغم طرده في الأشواط الإضافية.

وقرر فيديريكو فالفيردي التضحية بنفسه لمصلحة نادي ريال مدريد عندما أقدم على عرقلة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا مهاجم نادي أتلتيكو مدريد بعد انفراد الأخير بمرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ليُطرد على الفور بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وقال فيديريكو فالفيردي لصحيفة ماركا الإسبانية بعد مباراة الريال وأتلتيكو مدريد إنه كان مجبرًا على عرقلة ألفارو موراتا لأنه كان منفردًا بمرمى كورتوا مضيفًا أنه توجه بالاعتذار للاعب أتلتيكو مدريد بعد العرقلة.

وأكد فيديريكو فالفيردي على سعادته بالتتويج بلقب السوبر الإسباني مضيفًا أن هذا اللقب سيمنح الفريق الملكي الدفعة المعنوية، وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أكد أن فيديريكو فالفيردي كان مضطرًا لعرقلة ألفارو موراتا مضيفًا أن أي لاعب مكانه كان سيفعل نفس الأمر.

جدير بالذكر أن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد كان شد من أزر اللاعب فيديريكو فالفيردي بعد طرده في الدقيقة الـ116 من عمر الشوط الإضافي بمباراة نهائي السوبر الإسباني.

يذكر أن فيديريكو فالفيردي تُوج بجائزة أفضل لاعب في بطولة السوبر الإسباني بعد فوز الريال باللقب عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية، حيث سجل للريال كل من راموس ولوكا مودريتش وداني كارفخال ورودريغو.

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