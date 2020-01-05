فيديو.. آل الشيخ يُداعب زيدان ويُعيد واقعة ماتيرازي

المواطن - مروة نبيل

استقبل رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو بصحبة زيدان وهو يُداعبه ويُذكره بلقطته الشهيرة مع ماركو ماتيرازي بعدما نصحه في نهائي كأس العالم 2006.

وعلق تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو باللغة الفرنسية، قائلًا: “لقد كان أمرًا قاسيًا.. أليس كذلك؟!.. الدم العربي”، كما نشر صورًا بصحبة زيدان ومدرب ألميريا الإسباني الحالي جوتي.

وأهدى زيدان صاحب الأصول الجزائرية قميص ريال مدريد لرئيس الهيئة العامة للترفيه، الذي ظهر مرتديًا قميص فريق ألميريا الإسباني.

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