فيديو.. أبل تتخلى عن أكبر ميزاتها وترضخ لـ FBI

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تخلت أبل عن خططتها للتشفير الكامل للنسخ الاحتياطية بعد أن شكا مكتب التحقيقات الأميركي FBI من أن هذه النسخ تتسبب في عرقلة التحقيقات.

فيديو | "آبل" تتخلى عن التشفير الكامل لحسابات "آي كلاود"#الإخبارية pic.twitter.com/mCCuXgq7Xj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2020

وقبل عامين كانت أبل تستعد لحماية النسخ الاحتياطية للمستخدمين بالتشفير، فلم يكن أحد يستطيع التوصل إلى نسخ المستخدمين الاحتياطية ولو الشركة نفسها، لكن بعد شكوى الـFBI تم إلغاء التشفير الذي يحرم مكتب التحقيقات الفيدرالية من الوصول إلى الأدلة القوية.

وجاء ذلك بعد ضغط متواصل على أبل لترضخ لمكتب التحقيقات الفيدرالية وتتخلى عن أكبر ميزة لها، ليظل السؤال “هل ستعود أبل بمفاجأة قوية أم أن الحكومات ستفرض رأيها على الشركات العابرة للقارات”؟!

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