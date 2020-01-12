فيديو.. أتلتيكو مدريد يتسلم الميداليات الفضية

المواطن - مروة نبيل

تسلم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الميداليات الفضية، بعد حصولهم على المركز الثاني في بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة.

ووقف لاعبو ريال مدريد في ممر شرفي لتحية أتلتيكو مدريد على أدائهم في نهائي السوبر الإسباني اليوم، رغم خسارته بركلات الترجيح.

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية مقطع فيديو أثناء تسلم لاعبي أتلتيكو مدريد الميداليات الفضية، ووقف على المنصة رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس الاتحاد الإسباني.

تكريم فريق أتلتيكو مدريد بجائزة المركز الثاني و الميداليات الفضية 🥈 #ريال_مدريد_اتليتكو_مدريد#السوبر_الاسباني_بجدة pic.twitter.com/VC4faATFSM — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 12, 2020

ولعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”.

وشهد الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد سيطرة كبيرة من لاعبي المرينغي، وأهدروا أكثر من فرصة لهز الشباك بفضل تألق حارس مرمى الروخي بلانكوس، أوبلاك.

واستمر ضغط المرينغي في الشوط الثاني، وسط محاولات من الروخي بلانكوس، ولكن دون جدوى، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يفوز ريال مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 1.

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