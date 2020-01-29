فيديو.. أجسام مضيئة متراصة تسبح في الفضاء

المواطن - الرياض

كشف الفلكي ملهم هندي سر رؤية مجموعة من الأجسام المضيئة المتراصة في السماء وكأنها قطار من النجوم.

قد تشاهدون خلال الأيام القادمة وخاصة بعد غروب الشمس أو قبل شروقها بقليل العديد من النقاط المضيئة التي تسير بخط مستقيم

متراصة وكأنها قطار من النجوم حيث نجحت قبل قليل شركة Space-X في نشر ٦٠ قمر آخر من منظومة #Starlink التي تهدف لنشر خدمة الانترنت الفضائي

وبذلك يصل عددها ٢٤٠ قمر pic.twitter.com/AEVurFxip0 — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) January 29, 2020

وقال الفلكي هندي في تغريدة له عبر تويتر : “قد تشاهدون خلال الأيام القادمة وخاصة بعد غروب الشمس أو قبل شروقها بقليل العديد من النقاط المضيئة التي تسير بخط مستقيم متراصة وكأنها قطار من النجوم.

وقال الفكلي ملهم : نجحت قبل قليل شركة Space-X في نشر ٦٠ قمرًا آخر من منظومة Starlink التي تهدف لنشر خدمة الإنترنت الفضائي وبذلك يصل عددها ٢٤٠ قمرًا.

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