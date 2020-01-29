فيديو.. أجسام مضيئة متراصة تسبح في الفضاء

2020/01/29
الساعة 7:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ستار لينك
المواطن - الرياض

كشف الفلكي ملهم هندي سر رؤية مجموعة من الأجسام المضيئة المتراصة في السماء وكأنها قطار من النجوم.

وقال الفلكي هندي في تغريدة له عبر تويتر : “قد تشاهدون خلال الأيام القادمة وخاصة بعد غروب الشمس أو قبل شروقها بقليل العديد من النقاط المضيئة التي تسير بخط مستقيم  متراصة وكأنها قطار من النجوم.

وقال الفكلي ملهم : نجحت قبل قليل شركة Space-X في نشر ٦٠ قمرًا آخر من منظومة Starlink التي تهدف لنشر خدمة الإنترنت الفضائي وبذلك يصل عددها ٢٤٠ قمرًا.

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