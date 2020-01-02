فيديو.. ألعاب خيالية في وينتروندرلاند موسم الرياض

المواطن - الرياض

دعا موسم الرياض لحضور فعاليات وينتروندرلاند والاستمتاع بالألعاب الخيالية في ليالي الرياض الساحرة.

وقال حساب موسم الرياض في تغريدة عبر “تويتر”: “في وينتروندرلاند .. ما ينفع تجي لحالك، تعال مع إخوتك، وجربوا الألعاب الخيالية .. وتحدوا بعضًا، قولوا لنا، وش أكثر لعبة متحمسين لها؟”.

في #وينتروندرلاند .. ما ينفع تجي لحالك 🌚

تعال مع أخوياك، وجربوا الألعاب الخيالية .. وتحدوا بعض 🔥

قولوا لنا، وش أكثر لعبة متحمسين لها؟ 😍#شتاء_الرياض pic.twitter.com/NlnMiuoB71 — شتاء الرياض | Riyadh Winter (@RiyadhSeason) January 2, 2020

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

يذكر أن “موسم الرياض” الذي دُشِّنت فعالياته في 11 أكتوبر الماضي، سيستمر حتى 18 يناير 2020، فيما ستُمدَّد الفعاليات في منطقة “البوليفارد” حتى نهاية مارس المقبل تحت مسمَّى “شتاء الرياض”، وهو المسمَّى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفلة في خمس مناطق ضمن “شتاء الرياض” حددتها “الترفيه”، وهي رياض ونتروندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد.

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