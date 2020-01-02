فيديو.. ألعاب خيالية في وينتروندرلاند موسم الرياض
ما ينفع تجي لحالك

فيديو.. ألعاب خيالية في وينتروندرلاند موسم الرياض

2020/01/02
الساعة 8:59 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

دعا موسم الرياض لحضور فعاليات وينتروندرلاند والاستمتاع بالألعاب الخيالية في ليالي الرياض الساحرة.

وقال حساب موسم الرياض في تغريدة عبر “تويتر”: “في وينتروندرلاند .. ما ينفع تجي لحالك، تعال مع إخوتك، وجربوا الألعاب الخيالية .. وتحدوا بعضًا، قولوا لنا، وش أكثر لعبة متحمسين لها؟”.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

يذكر أن “موسم الرياض” الذي دُشِّنت فعالياته في 11 أكتوبر الماضي، سيستمر حتى 18 يناير 2020، فيما ستُمدَّد الفعاليات في منطقة “البوليفارد” حتى نهاية مارس المقبل تحت مسمَّى “شتاء الرياض”، وهو المسمَّى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفلة في خمس مناطق ضمن “شتاء الرياض” حددتها “الترفيه”، وهي رياض ونتروندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد.

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