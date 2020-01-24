فيديو.. أمير الرياض يرفض تدشين مشروع غير مكتمل
أكد أن الهدف يجب أن يكون استفادة المواطن

فيديو.. أمير الرياض يرفض تدشين مشروع غير مكتمل

2020/01/24
الساعة 2:26 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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الامير فيصل بن بندر
المواطن - الرياض

‏رفض أمير الرياض، الأمير ‎فيصل بن بندر، ‎تدشين أحد مشاريع الطرق في ‎محافظة المزاحمية بسبب عدم اكتماله.

وسأل أمير الرياض عن مراحل المشروع وعدد المراحل المكتملة، فجاءه الرد أن المشروع من 4 مراحل واكتمل منه المرحلة الأولى فقط بطول 12 كم فقال سموه : سأعتذر عن تدشينه ولن أدشنه إلا كاملًا.

ووعد أمير الرياض بأنه مستعد للحضور خصيصًا لتدشين المشروع وقتما ينتهي كاملًا حتى يستفيد منه المواطن مشيرًا إلى أن الهدف ليس تدشين مشاريع لم تكتمل، ولكن الهدف هو خدمة المواطن واستفادته من هذه المشاريع.

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