فيديو.. أنطونيو مايو يتذكر جونكالفيس في ختام رالي داكار

المواطن - مروة نبيل

تذكر السائق البرتغالي أنطونيو مايو مواطنه الراحل باولو جونكالفيس في ختام منافسات سباق رالي داكار السعودية 2020.

ونشر حساب “داكار – المملكة العربية السعودية”، الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للسائق أنطونيو مايو وهو يحمل علم بلاده، ويلقي تحية لروح باولو جونكالفيس وهو يصعد على منصة التتويج.

🇵🇹 السائق أنطونيو مايو يلقي تحية لروح باولو غونسالفيس وهو يصعد على منصة التتويج#داكار2020 pic.twitter.com/3u88kQsvCE — داكار – المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 17, 2020

وتوفي المتسابق باولو جونكالفيس صاحب الـ40 عامًا، يوم الأحد الماضي، عقب تحطم دراجته وسقوطه في المرحلة السابعة من سباق رالي داكار السعودية 2020.

وكان جونكالفيس يحتل المرتبة 46 ويستأنف مسيرته بعد يوم من الراحة، وكانت المرحلة السابعة في رالي داكار بين الرياض ووادي الدواسر، ويبلغ طولها 546 كم.

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