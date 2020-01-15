فيديو.. أول رحلة لطائرة F-15 S بعد تحويلها إلى الطراز السعودي
التغيير طال الأجنحة والمقدمة والرادار ونظم الحرب الإلكترونية

فيديو.. أول رحلة لطائرة F-15 S بعد تحويلها إلى الطراز السعودي

2020/01/15
الساعة 4:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر حساب أخبار القوات المسلحة على تويتر مقطع فيديو لأول رحلة اختبارية لطائرة F-15 S يتم تحويلها إلى الطراز F-15 SA بقطع مصنعة محليًا (الأجنحة والمقدمة).

وأوضح أن عملية التحويل تمت في مرافق شركة السلام لصيانة الطائرات، مبروك للقوات الجوية الملكية السعودية.

ولفت إلى أن عملية التحويل تشمل تغيير الأجنحة وكامل المقدمة والرادار ونظم الحرب الإلكترونية والمحركات ونقاط تعليق الأسلحة والكثير من القطع الميكانيكية والإلكترونية الأخرى، كل هذا يتم في شركة السلام لصناعة الطيران.

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