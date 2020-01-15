فيديو.. أول رحلة لطائرة F-15 S بعد تحويلها إلى الطراز السعودي

المواطن - الرياض

نشر حساب أخبار القوات المسلحة على تويتر مقطع فيديو لأول رحلة اختبارية لطائرة F-15 S يتم تحويلها إلى الطراز F-15 SA بقطع مصنعة محليًا (الأجنحة والمقدمة).

فيديو | اول رحلة اختبارية لطائرة F-15 S يتم تحويلها الى الطراز F-15 SA بقطع مصنعة محليا (الأجنحة والمقدمة) , تمت عملية التحويل في مرافق شركة السلام لصيانة الطائرات.

مبروك للقوات الجوية الملكية السعودية.

– pic.twitter.com/SzI9RW2D7F — أخبار القوات المسلحة 🇸🇦 (@SAUDI_AFN) January 15, 2020

وأوضح أن عملية التحويل تمت في مرافق شركة السلام لصيانة الطائرات، مبروك للقوات الجوية الملكية السعودية.

ولفت إلى أن عملية التحويل تشمل تغيير الأجنحة وكامل المقدمة والرادار ونظم الحرب الإلكترونية والمحركات ونقاط تعليق الأسلحة والكثير من القطع الميكانيكية والإلكترونية الأخرى، كل هذا يتم في شركة السلام لصناعة الطيران.

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