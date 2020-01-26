فيديو.. إباحية تجوب سماء الطائر الأزرق!

المواطن - الرياض

تحت عنوان “إباحية تجوب سماء الطائر الأزرق” سلط برنامج الراصد على قناة الإخبارية الضوء على المقاطع الإباحية والإعلانات الجنسية الموجودة على موقع تويتر.

وبحسب البرنامج، شكا المستخدمون على تويتر من عدم تعامل إدارة تويتر مع هذه المقاطع والإعلانات، وهو ما دفع النيابة العامة للتحذير من أن نشر الإباحية جريمة يعاقب عليها القانون، بعقوبة 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة.

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