فيديو.. إباحية تجوب سماء الطائر الأزرق!

المواطن - الرياض
تحت عنوان “إباحية تجوب سماء الطائر الأزرق” سلط برنامج الراصد على قناة الإخبارية الضوء على المقاطع الإباحية والإعلانات الجنسية الموجودة على موقع تويتر.
إباحية تجوب سماء #الطائر_الأزرق #الراصد pic.twitter.com/joHA9zydl0
— الراصد (@alraasd) January 26, 2020
وبحسب البرنامج، شكا المستخدمون على تويتر من عدم تعامل إدارة تويتر مع هذه المقاطع والإعلانات، وهو ما دفع النيابة العامة للتحذير من أن نشر الإباحية جريمة يعاقب عليها القانون، بعقوبة 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة.
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ضيف
كنت لا أصدق أن هذا يحصل في السعودية من النساء حتى دعاني أحد الأشخاص لتقفي الحقيقية وبأم العين والسبب لأن رجالهم خوانة فيخونونهم.
ضيف
فتشو بقية البرامج على فيديوهات الإباحية المباشرة ومن قلب نساء السعودية .صح النوم
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