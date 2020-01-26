مقاطع وإعلانات جنسية على تويتر

فيديو.. إباحية تجوب سماء الطائر الأزرق!

2020/01/26
الساعة 10:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تحت عنوان “إباحية تجوب سماء الطائر الأزرق” سلط برنامج الراصد على قناة الإخبارية الضوء على المقاطع الإباحية والإعلانات الجنسية الموجودة على موقع تويتر.

وبحسب البرنامج، شكا المستخدمون على تويتر من عدم تعامل إدارة تويتر مع هذه المقاطع والإعلانات، وهو ما دفع النيابة العامة للتحذير من أن نشر الإباحية جريمة يعاقب عليها القانون، بعقوبة 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة.

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المهاجر
ضيف
المهاجر

كنت لا أصدق أن هذا يحصل في السعودية من النساء حتى دعاني أحد الأشخاص لتقفي الحقيقية وبأم العين والسبب لأن رجالهم خوانة فيخونونهم.

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13 ساعة
المهاجر
ضيف
المهاجر

فتشو بقية البرامج على فيديوهات الإباحية المباشرة ومن قلب نساء السعودية .صح النوم

أعجبني0لم يعجبني  رد
13 ساعة


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