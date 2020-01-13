فيديو إحدى القنوات يسخر من نجم النصر

المواطن - محمد سمعه

نشرت قناة الإخبارية فيديو أثار السخرية، وذلك بعد حديثها عن أرقام اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب النصر في مباراة الاتحاد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشرت قناة الإخبارية فيديو قالت فيه: إن بيتروس لاعب النصر سقط واعترض 14 مرة على حكم مباراة الاتحاد بمعدل مرة كل 6:42 دقيقة.

وعلى الفور انتقد الكاتب خالد أبو غانم فيديو قناة الإخبارية حيث قال عبر حسابه في تويتر: هذه التغريدة لا تليق بقناة الإخبارية، الميول طغى على المهنية.

أما الكاتب الرياضي سعود آل سليم فقال: لا تعليق، المشكلة أن هذه التغريدة صادرة من قناة حكومية.

وأبدت فئات عريضة من جماهير نادي النصر غضبها من فيديو قناة ” الإخبارية” قائلين بأنهم يتجاهلون استفادة الهلال من أخطاء التحكيم بجانب التحريض على التعصب.

وبعد التعادل ضد الاتحاد يوم الجمعة الماضية، لم تطل انتقادات الجماهير النصراوية فقط اللاعب النيجيري أحمد موسى الذي طالبت برحيله بسبب إهداره للفرص وهبوط مستواه، بل طالت أيضًا اللاعب سلطان الغنام والمدرب البرتغالي روي فيتوريا واللاعب عوض خميس.

وركزت جماهير النصر في طلباتها على تحرك إدارة صفوان السويكت بضرورة تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري وكأس الملك في الموسم الجاري.

تابعنا على تواصل معنا على