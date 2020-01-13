فيديو.. إعلامية عراقية تبث خبر مقتل أخيها على الهواء

المواطن - متابعة

أصرت الإعلامية العراقية سحر عباس على الظهور على الهواء مباشرة لتقديم برنامجها، رغم علمها بوفاة أخيها اللواء الركن طارق عباس جميل، بعد أنباء عن مقتله في عملية عسكرية مجهولة.

وحاولت الإعلامية العراقية تمالك نفسها على الهواء، وقالت “أعتذر عن الحزن الذي يبدو على وجهي، من أساسيات الإعلام فصل الحياة الشخصية عن العمل وداخل الاستوديو، قبل دقائق من بداية البرنامج وظهوري تم إبلاغي بوفاة أخي الكبير اللواء الركن طارق عباس جميل، وحرصاً منا على الحقيقة نستمر في تقديم البرنامج وكشف كل ما يحدث في البلد”.

وسقطت 8 صواريخ على قاعدة “بلد” الجوية في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، والتي تضم جنوداً أميركيين، بحسب مسؤول عسكري عراقي، حيث أسفر القصف عن إصابة 4 عسكريين عراقيين، وفق بيان للجيش العراقي.

وأفادت تقارير إعلامية عراقية، مساء الأحد، بأنباء مقتل اللواء الركن طارق عباس جميل ضمن العسكريين العراقيين الذين سقطوا في قصف قاعدة بلد العراقية.

تابعنا على تواصل معنا على