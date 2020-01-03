فيديو .. إعلامي يفتح النار على الشباب ويستعين بالنصر

المواطن - محمد سمعه

قلل الإعلامي مريح المريح من جماهيرية وشعبية نادي الشباب، وذلك خلال حديثه اليوم الجمعة في قناة 24 الرياضية.

وقال المريح: أنا لو شبابي وولدي شبابي ما ألعبه في الشباب وأوديه للنصر، الشباب ليس له شعبية أو جماهيرية مقارنة بالأندية مثل الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.

وتابع المريح: لم يُوجد لاعب موهوب جاء له عرض من أندية جماهيرية كبيرة واستمر مع الشباب.

وقال الناقد الرياضي عدنان جستنيه: الشباب نادٍ جماهيري.

ورد المريح عليه قائلًا: جمهور العدالة أكبر وأكثر.

وكان الهلال اهتم مؤخرًا بالتعاقد مع عبدالله الحمدان نجم نادي الشباب، بعد تألقه مع المنتخب السعودي في بطولة خليجي 24.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أقامه خالد البلطان رئيس الشباب يوم 21 ديسمبر الماضي قال: كل ما قيل حول وجود مفاوضات من الهلال لعبدالله الحمدان أو قرب انتقاله للهلال هو مجرد ”أكاذيب”.

وربما يرفض الشباب برئاسة خالد البلطان التفريط في عبدالله الحمدان للهلال مستقبلًا، خاصة أن وضع الليث حاليًّا في جدول الدوري السعودي غير جيد، إضافة إلى أن اللاعب نفسه صرح وقال بأنه يشعر بالراحة في الشباب ولا يفكر في الرحيل.

وقيل: إن الهلال ينوي تجهيز عرض يتخطى الـ25 مليون ريال للتعاقد مع عبدالله الحمدان في فترة الانتقالات الشتوية.

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